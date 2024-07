Rahapesu andmebüroolt nõutakse üle miljonieurose kahju hüvitamist

Eesti vabariigi õiguskantsler Ülle Madise avaldas 17. juunil rahapesu andmebüroo loamenetluste kontrolli kokkuvõtte, kus kirjeldatakse RAB-i rikkumisi. Viimase kolme aasta jooksul on korduvalt tuvastatud, et rahapesu andmebüroo on teinud õigusvastaseid haldusakte, millega on üle 40 korral seadust rikkudes jäetud õigusvastaselt tegevusloa taotlejatele load väljastamata.

„Seda enam olukorras, kus õiguskantsleri järelevalvemenetluse tulemusena on lõpuks avaldatud ka vastav seisukoht, mis on formuleeritud küll malbelt ja läbi soovituste, kuid mis enda sisult kätkeb võikaid rikkumisi ning nende kirjeldusi, mis ei ole omane ega peaks olema aktsepteeritav ka kõige pisemal moel mitte üheski endast lugupidavas õigusriigis. Kinnisilmi ja usust kantuna on siseriiklikult ülistatud meie finantsjärelevalveorganeid. Õiguskantsleri seisukohast me näeme, et seda usaldust on kuritarvitatud ja sellega on tekitatud meie oma ettevõtjatele ning ühiskonnale tervikuna kahju,“ sõnas Loorits.