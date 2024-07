Häbiplekk kogu Euroopale: Orbáni isetegevus tõotab saada Ungari eesistumise kaubamärgiks

Orbáni omavoliline tegevus teeb EL-i liikmesriike ja Euroopa Komisjoni murelikuks. Nii ülemkogu eesistuja Charles Michel kui ka EL-i välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell mõistsid sellise isetegevuse hukka ja rõhutasid, et Orbánil pole mandaati EL-i nimel tegutseda. Sama on korranud teisedki valitsusjuhid, nende seas Eesti peaminister Kaja Kallas. Ka EL-i alusdokumentides on selgelt kirjas, et eesistuja pädevuses ei ole välispoliitikaga tegeleda.