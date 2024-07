Videos on näha, kuidas naine üritab bussi siseneda. Mis ta täpselt bussijuhiga arutab, pole teada. Video on filmitud pisut eemal seisvast autost. Ohver vehib jalaga, misjärel läheb juht talle kätega kallale. Bussijuht on selgelt tugevam ja lükkab inimese pingile. Too suurt vastupanu ei osuta, aga juht hakkab teda kägistama. Viimaks vajub ohver teadvusetult pingile pikali. Sellega salvestis lõppeb.