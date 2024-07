Šveitsi valitsus täiendas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Avalduse kohaselt on sanktsioonid suunatud „ärimeestele, propagandistidele, relvajõudude ja kohtuorganite liikmetele, Ukraina laste väljasaatmise eest vastutavatele isikutele“ ja Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) liikmetele.

Šveitsi ministeeriumi teatel on nüüd sanktsioneeritute nimekirjas enam kui 2200 üksikisikut ja ettevõtet.

Selle aasta mais keelustas EL blokis täiendavalt neli Vene meediaväljaannet - Euroopa Hääl, RIA Novosti, Izvestija ja Rossiiskaja Gazeta. Sellega seonduvalt teatas Šveits, et on nendele väljaannetele kehtestanud reklaamikeelu „Venemaa pidevate propaganda- ja desinformatsioonikampaaniate tõttu“. Ministeerium märkis, et erinevalt EL-ist ei kehti nendele väljaannetele informatsiooni edastamise keeld.