EL-i suursaadik: Gruusia liitumisprotsess on peatunud

„Kahjuks on Gruusia liitumisprotsess EL-iga praegu seiskunud, nagu otsustasid viimasel EL-i ülemkogul EL-i riigijuhid,“ ütles suursaadik Paweł Herczyński teisipäeval Thbilisis toimunud üritusel. Ta meenutas, et EL on praegu külmutanud Euroopa Rahurahastust Gruusiale ette nähtud 30 miljonit eurot kaitseabi. „Kaalutakse ka järgmisi meetmeid, kui olukord riigis veelgi halveneb,“ lisas Herczyński. „Kahju on näha EL-i ja Gruusia suhteid sellises madalseisus, kui need võiks olla kõigi aegade tipptasemel.“