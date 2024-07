New York Times vahendas esmaspäeval, et dr Cannard käis eelmise aasta juulist tänavu märtsini ehk kaheksa kuu jooksul Valges Majas kaheksal korral. Valge Maja sõnul kohtus ta kolmel korral Bideniga ja ühel korral tema ihuarstiga. Huvitavaks teeb külaskäigu asjaolu, et Cannard on neuroloog, kelle eriala on Parkinsoni tõbi. Haigus on neurodegeneratiivne ja lõppeb surmaga.