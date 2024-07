NATO ühisavalduse mustandis öeldakse, et Ukrainale antud liitumislubadus on pöördumatu

Ukraina teekonda NATO-sse kirjeldatakse alliansi ühistekstis „pöördumatuna“, ütlesid kolm tekstiga tuttavat allikat esmaspäeval CNN-ile. Liikmesriigid leppisid eelmisel aastal Leedus toimunud tippkohtumisel kokku, et Ukrainast saab NATO liige, „kui kõik liitlased nõustuvad ja tingimused on täidetud“.

Tõenäoliselt tunnistakse Washingtoni tippkohtumisel, et kuigi Ukrainal on veel palju teha, seni kuni ta jätkab edusamme, on tee NATO liikmelisuseni avatud, ütles USA ametnik CNN-ile.