NATO idatiiva liidrid nõuavad pärast lastehaigla pommitamist Ukraina relvapiirangute kaotamist

President Volodõmõr Zelenskõi ütles sotsiaalmeedias, et viit linna tabanud rünnakus kasutati üle 40 eri tüüpi raketi. Ukraina õhujõud peatasid 30 raketti.

Läti president Edgars Rinkēvičs ütles X-s, et NATO tippkohtumisel Washingtonis peavad riigid kokku leppima Ukraina sõjalises toetamises ja lubada neil rünnata sihtmärke kõikjal Venemaal. Samasuguse avalduse tegi Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

USA president Joe Biden kinnitas, et NATO tippkohtumisel võtab ta Washingtonis Zelenskõi vastu ja näitab, et toetus Ukrainale on kõikumatu.