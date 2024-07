Trump ennustab Bideni jätkamist presidendivalimistel

„Huvitav on see, et tal on palju võimu, sest tal on delegaadid. Tead, kui teil on delegaadid, kui ta just ei ütle: „Ma lähen välja“, ei saa nad tema väljatoomiseks teha muud, kui 25. muudatus,“ ütles Trump Fox Newsi telefonikõnes intervjueerijale Sean Hannityle.