Tartu laululava kontserdisuve jätkab maailmakuulus tšellovirtuoos Hauser

„Kultuuripealinna aasta on Tartu lauluväljakule hoo sisse lükanud: kõigepealt Sting, siis laulupidu, nüüd Genialistid ja Bryan Adams,“ rääkis Tartu 2024 juht Kuldar Leis. „On paslik, et erakordsete kontsertide jada jätkab Hauser. Tšellisti muusikaline spekter on nii lai, et kutsub kuulama kõigi eelmiste kontsertide publikut.“ Leis lubas, et Hauseri kavast leiab lemmikuid nii klassikalise muusika huviline kui ka popi- ja rokisõber.