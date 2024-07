VIDEO | Kristen Michal kinnitab: tõenäoliselt hakkab riigikaitsemaks puudutama kõiki

Põhiteema oli Kristen Michali sõnul majandus ja majanduse konkurentsivõime. „Otsisime vastuseid küsimustele, mida me riigina saame teha selleks, et ettevõtjatel oleks lihtsam ja nad saaksid tegeleda ettevõtlusega,“ sõnas ta.

Üks kindel soov on tema sõnul luua maksustabiilsus. „Kui me erinevad kärpe- ja maksuotsused ära teeme, siis need võiksid olla ikkagi kuni 2027. aastani. Pidev ebakindluse loomine äri- ja majanduskeskkonnas võiks joone alla saada,“ lausus ta.