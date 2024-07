Tartu ülikooli rektor: mõistan, et Viljandi kultuuriakadeemia juhtum riivab tugevalt paljude inimeste õiglustunnet

Laupäeval kirjutas Eesti Ekspress , kuidas Tartu ülikooli alla kuuluva Viljandi kultuuriakadeemia juht Juko-Mart Kõlar andis oma alluvale mälupulga, mis sisaldas naise kohta ligi 100 lehekülge märkmeid ja seksuaalfantaasiaid. Ülikool tegi selle peale Kõlarile ametliku hoiatuse, kuid ei kõrvaldanud teda töölt. Kuigi Kõlar teatas ise artikli avaldumise järel tagasiastumisest, on ülikooli juhtkonna otsus Kõlarit mitte ametist vabastada saanud sotsiaalmeedias palju kriitikat.

Tartu ülikooli kommunikatsiooniosakonnast öeldi Delfile, et kultuuriakadeemia teemaga seoses on rektori postkasti jõudnud üksikud pöördumised. Samuti kinnitati, et Kõlar ülikooli poolt mingisugust lahkumishüvitist ei saa.