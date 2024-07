Noored pensionärid, legaalne kanep ja NATO-st lahkumine. Millist Prantsusmaad tahab vasakpopulist Mélenchon?

„Uus Rahvarinne (NFP) on valmis valitsema,“ ütles Mélenchon pärast valimisi peetud kõnes. „Presidendil on võim, presidendil on kohustus kutsuda Uus Rahvarinne valitsema.“ Mélenchon’ sõnul on tal plaan saada Prantsusmaa peaministriks.