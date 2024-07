VIDEOD | Riigikogu komisjonid toetavad automaksu seaduse muutmist, jaanuaris tahetakse maks jõustada

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjon, et seadust ei saa muutmata kujul uuesti vastu võtta. „President asus seisukohale, et seaduses olevad sätted ei ole võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlas. Peame tema seisukohta põhjendatuks ja leiame, et seadust tuleb asuda muutma,“ ütles ta.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et komisjon otsustas mitte toetada seaduse muutmata kujul vastuvõtmist ja soovib arutada seda täiskogu istungil esimesel võimalusel. „Rahanduskomisjon langetas otsuse pärast arutelusid Presidendi Kantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajatega, et leida lahendus võrdse kohtlemise printsiibi tagamiseks,“ ütles Akkermann.

Kui kaua läheb, enne kui seadus taas presidendile kinnitamiseks saadetakse, Akkermann öelda ei osanud. Temas sõnul otsustati, et eelnõu muutmise küsimus viiakse täiskogu päevakorda esimesel võimalusel. Kui täiskogu leiab samuti, et eelnõu vajab muutmist, on muudatusettepanekute esitamiseks aega neli tööpäeva.

Akkermann kinnitas, et hoolimata viivitustest on endiselt võimalus, et automaks hakkab 1. jaanuarist kehtima.

President jättis automaksu seaduse välja kuulutamata

Riigikogu võttis valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse vastu 12. juunil. Seadusega kehtestatav mootorsõidukimaks hakkab koosnema osast, mida tasub sõidukiomanik igal aastal liiklusregistris registreeritud sõidukitelt, ning teiseks tuleb sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris registreerimisel maksta mootorsõiduki registreerimistasu. Mootorsõidukimaksu eesmärk on suunata inimesi tegema uue sõiduki soetamisel keskkonnasäästlikuma valiku ning toetada vanade autode lõpuni kasutamist.