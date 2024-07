FOTOD, VIDEO JA BLOGI | Kristen Michal: arvamusfestival jääb, maksufestival hakkab otsi kokku tõmbama

Tulevane peaminister Kristen Michal (Reformierakond) otsustas, et alustab kõnelusi uue valitsuse moodustamiseks tema eelkäija Kaja Kallase valitsusse kuuluvate sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200ga.

Võimukõnelustel oli fookus majanduse, riigirahanduse ja julgeoleku küsimustel. Michali sõnul otsitakse erinevaid võimalusi, et arendada uusi tööstuseid ja lokaliseerida kaitsetööstuseid.

„Leppisime kokku printsiibis, et kui riik teeb suuri investeeringuid, siis see ulatuks välja n-ö kuldsest ringist ja ei tuleks peamiselt Tallinnasse, Harjumaale vaid kanduks üle Eesti,“ sõnas Lauri Läänemets (SDE).

Sama põhimõttega liigutakse Läänemetsa sõnul edasi ka taastuvenergia arendamisel. „Vastutulevad töökohad ei teki samuti ainult Harjumaale vaid üle Eesti,“ lausus ta.

Seda, milliseks kujuneb riigikaitsemaks, selgub Michali sõnul kuni kolme nädala jooksul. „Oleme palunud arvutusi rahandusministeeriumilt. Kui see maks tuleb arutlusele, siis selle printsiip on laiapõhjalisus. Meil on vaja teha nii kärpeid kui otsida uusi tulusid,“ lausus ta.

Nii reformierakond, Eesti 200 kui ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kinnitasid, et tulumaksuvaba miinimumi vähendamist laual pole.

Sotside liider Lauri Läänemets kinnitas, et seda teemat ei ole nad partneritega arutanud. Läänemets selgitas, et pole võimalik leida raha olukorras, kus see tooks kaasa keskmise sissetulekuga inimeste olukorra halvendamise.

Eesti 200 juht Margus Tsahkna märkis, et Eesti majandusele ja peredele on vaja kindlustunnet. „Anname vähemalt need rajad ette. Aga see on see poliitiline tahe, mis ei muutu kahe kuu tagant,“ ütles Tsahkna.

Reformierakonna peaministrikandidaadi Kristen Michali sõnul ei ole koalitsioonipartneritel rahandusdebatti toimunud. „Me vaatame need üle. Kõige tähtsam on see, et arvamusfestival jääb, kuid maksufestival tõmbab valitsuse tasandil kokku,“ ütles Michal.