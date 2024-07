UITA TARTUMAAL | Avatakse kunstifestivali „Linnast välja“ 50 km pikkune kunstitee

„Linnast välja“ kunstiline juht, kunstnik ja Galerii No1 kuraator Hando Tamm arvab: „Maal elamine on valik, kuid see valik ei tohiks piirata ligipääsu heale kultuurile!“ Tamm räägib, et festivali käigus luuakse inspireeriv trajektoor, mis kulgeb Tartu vallas mööda tuntud ja vähem tuntud teid ning juhib tähelepanu põnevatele, väärtuslikele ja ka unustatud paikadele.