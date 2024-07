MUGAVUSTSOONIST VÄLJA | Kunstifestival „Linnast välja“ kutsub uitama Tartu vallas

Kunstitee viimane kunstipeatus sündis 1.-7 juulil toimunud rahvusvahelises kunstilaagris 12 Eesti ja väliskunstniku koostöös. „Maal elamine on valik, kuid see valik ei tohiks piirata ligipääsu heale kultuurile!“ kommenteeris festivali „Linnast välja“ kunstiline juht, kunstnik ja Galerii No1 kuraator Hando Tamm. Kokku saab publik nüüd avastada kaheksat kunstipeatust, mida on kahe aasta jooksul loonud üle 40 Eesti ja välismaa kunstniku.