Jaapan ja Filipiinid kirjutasid alla kaitseleppele

Filipiinid ja Jaapan allkirjastasid esmaspäeval vastastikuse juurdepääsulepingu (RAA), mis võimaldab neil paigutada oma vägesid üksteise pinnale. See on riikide julgeolekusuhete jaoks äärmiselt tähtis, keset kasvavaid pingeid Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, ütles ametnik esmaspäeval. Filipiinid, kes olid Teises maailmasõjas Jaapani okupatsiooni all, loovad nüüd sõjalist liitu Tokyoga, kuna nad seisavad silmitsi üha enesekindlama Hiinaga.