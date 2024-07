Saudi printsist välisminister käis suhteid tihendamas. Eesti firmade huvi Saudi Araabia vastu kasvab

Lõppeval nädalal käis Eestis visiidil Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan al-Saud, kes arutas siin kahepoolseid suhteid ja Vene-Ukraina ning Iisraeli-Hamasi sõdasid. Ärikoostöö osas meenutas Faisal bin Farhan al-Saud mullu toimunud Saudi investeerimisministri Khalid Al-Falih’ visiiti ja kinnitas, et suhted tihenevad. Ekspordimaht on riigi suurust arvestades tilluke, ent selle bilanss on tugevalt Eesti kasuks. „Mullu saavutas kahepoolse kaubanduse maht 72 miljonit dollarit, sellest kuningriigi eksport 21 miljonit ja Eesti oma 51 miljonit dollarit,“ märkis 1,1 triljoni suuruse majandusega Saudi Araabia minister viisakalt. „Oleme selle arenguga väga rahul, aga arenguruumi on piisavalt.“

Välisminister on Saudi kuningliku koja liige, riigi faktilise valitseja kroonprints Mohammadi kauge sugulane ning kodumaal tema lähimaid poliitilisi liitlasi. Tema vara on suhteliselt tagasihoidlik ja selle suurust on hinnatud 40 miljonile dollarile. Varem on ta töötanud Saudi kosmose- ja sõjatööstuses.

Tsahkna märkis pärast kohtumist Delfile, et Saudi Araabia on üks kiireima majanduskasvuga riike maailmas ja see on kasvatanud ka Eesti firmade huvi.

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega