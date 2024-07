Bideni nädalavahetuse esinemised ei suutnud teda parteikaaslaste silmis päästa. Siseopositsioon tõstab pead

Mitu väljaannet vahendab, et Bideni reedel antud intervjuu telekanalile ABC ei suutnud kongressiliikmete muret tema vaimse ja füüsilise vormi üle oluliselt vähendada. Praeguseks on viis esindajatekoja demokraati avalikult üles kutsunud Bidenit kampaaniast tagasi astuma ning osa demokraatide allikaid väljendas Axiosele lootust, et see lähiajal ka juhtub. Seni viimasena nõudis Bideni lahkumist laupäeva hommikul Minnesota rahvaesindaja Angie Craig, kelle sõnul ei suutnud 27. juuni debati järgsed kõned ja intervjuud näidata, et Biden tuleb Donald Trumpi vastu kandideerimisega toime. Varem olid seda teinud Lloyd Doggett (Texas), Raúl Grijalva (Arizona), Seth Moulton (Massachusetts) ja Mike Quigley (Illinois). „Praegu on hetk olla enda vastu aus,“ ütles Quigley reede õhtul antud intervjuus. „Austan lojaalsust, aga siin pole asi lojaalsuses, vaid pragmaatilises poliitikas: kuidas vältida teist Trumpi ametiaega.“