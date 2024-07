Le Pen lubab tagasi võtta loa Prantsusmaa kaugmaarakettide kasutamiseks Venemaa pinnal

Sama on varem öelnud partei peaministrikandidaat Jordan Bardella, kelle sõnul ei tuleks Ukrainale selliseid rakette üldse anda. Le Pen lisas, et välistab ka Prantsusmaa sõdurite saatmise Ukrainasse. „Kui Emmanuel Macron tahab saata sõdureid Ukrainasse ja peaminister on vastu, siis neid sõdureid Ukrainasse ei saadeta, peaministril on viimane sõna,“ selgitas Le Pen.