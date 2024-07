Noorteliikumine Sinine Äratus lahkus EKRE-st ja soovib liituda ERK-i erakonnaga

Äsja valitud juhatusele antakse volitus alustada kõnelusi loomisel oleva erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, et ühineda sama lipu alla.

Esimeheks valitud Rantanen põhjendas üldkoosoleku ajaloolist otsust järgnevalt: „Meie olulisimad eesmärgid on tagada Sinise Äratuse kui organisatsiooni elujõud ja tulevik ning teenida rahvuslikku aadet parimal võimalikul moel. Üldkoosoleku langetatud ülekaalukas otsus peegeldab meie liikmeskonna hinnangut, mille kohaselt pole EKRE noorteühendusena jätkamine enam perspektiivikas. Strateegilised ja teatud maailmavaatelised erinevused erakonnaga on juba varemgi meie liikmeskonna aktiivsusele ja motivatsioonile negatiivselt mõjunud ning tänane otsus oli selle rahulolematuse kulminatsioon. Ühendusena jääme truuks rahvuslikele ja konservatiivsetele aadetele, millest EKRE kahjuks on üha enam kõrvale kaldunud.“