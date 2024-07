1000 Prantsuse ajaloolast: need ei ole tavalised valimised, kaalul on demokraatia ja vabariik

Tuhat Prantsuse ajaloolast avaldas ajalehes Le Monde arvamusartikli, milles öeldakse, et esimest korda pärast Teist maailmasõda on paremäärmuslased Prantsusmaal võimule saamise lävel. „Erineva poliitilise taustaga ajaloolastena ei saa me vaikida selle ärevust tekitava väljavaate ees, millele me saame veel vastu seista,“ öeldakse artiklis, mida vahendab Guardian.