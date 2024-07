USA lükkas tähtajatult edasi ühisõppused Gruusiaga

„USA valitsus alustas 30. mail Gruusiaga tehtava kahepoolse koostöö põhjalikku ülevaatust. Otsus see õppus Noble Partner edasi lükata tehti Gruusia valitsuse valesüüdistuste tõttu Ühendriikide ja teiste lääne osapoolte vastu Gruusia survestamises avama teist rinnet Venemaa vastu, et leevendada survet Ukrainale, ja osalemises riigipöördekatsetes valitseva erakonna vastu. Ühendriikide valitsus on seega otsustanud, et ei ole sobiv aeg Gruusiaga ulatuslikke sõjalisi õppusi pidada,“ öeldakse avalduses.