Iraani presidendivalimised võitis reformistlik südamekirurg Masoud Pezeshkian

„Me ulatame sõbrakäe kõigile, me oleme kõik selle riigi inimesed, me peame kasutama igaüht selle riigi eduks,“ ütles Pezeshkian riigitelevisioonis.

Esimeses voorus sai ainus reformistlik kandidaat, kellel osaleda lubati, 42% häältest ja Jalili 39%. Osales vaid 40% Iraani 61 miljonist hääleõiguslikust kodanikust, mis on madalaim näitaja pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni.

Seni suhteliselt tundmatu Pezeshkiani võit on tekitanud pärast konservatiivide ja ultrakonservatiivide aastate pikkust domineerimist Iraani reformimeelsete hulgas taas lootust. Pezeshkiani toetas peamine reformistlik koalitsioon ning talle avaldasid toetust endised presidendid Mohammad Khatami ja Hassan Rouhani.

69-aastane südamekirurg Pezeshkian on kutsunud üles konstruktiivsetele suhetele läänega, et taaselustada tuumakokkulepe Iraani isolatsioonist väljatoomiseks.

58-aastane Jalili on aga endine tuumaläbirääkija, kes on tuntud oma kompromissitu läänevastase suhtumise poolest.

Pezeshkian on lubanud leevendada internetipiiranguid ja on on täielikult vastu naiste pearäti kandmist kontrollivatele politseipatrullidele.