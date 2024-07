Biden kampaaniaüritusel Wisconsinis: ma võidan Trumpi 2020. aastal jälle

„Niisiis, te olete ilmselt kuulnud, et meil oli eelmisel nädalal väike debatt,“ ütles Biden Madisonis toimunud üritusel. „Ei saa öelda, et see oleks olnud minu parim esinemine. Aga sellest peale on olnud palju spekulatsioone. Mida kavatseb Joe teha? Kas ta kavatseb võitlusse jääda? Kas ta kavatseb loobuda, mida ta kavatseb teha? Noh, siin on mu vastus: ma kavatsen kandideerida ja ma kavatsen uuesti võita.“