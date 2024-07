Jõupingutused Gaza relvarahu kindlustamiseks ja pantvangide vabastamiseks koguvad hoogu

Biden tervitas seda sammu ja anonüümseks jääda soovinud allikas Iisraeli läbirääkimismeeskonnas ütles, et nüüd on reaalne võimalus kokkuleppele jõuda.

Palestiina ametnik, ütles, et Hamasi viimane ettepanek võib viia raamleppeni, kui Iisrael selle omaks võtab. Ta ütles, et Hamas ei nõua enam eeltingimusena Iisraeli kohustust sõlmida alaline relvarahu enne lepingu allkirjastamist.

Hamas ütles, et on Hizbollahile teatanud, et nõustus Gazas relvarahu ettepanekuga ja, et Liibanoni rühmituse juht tervitas seda sammu, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat.