USA teatel lahkuvad nende väed Nigeri baasidest augusti lõpuks

USA eemaldab sel nädalavahetusel kõik oma väed ja varustuse Nigeris asuvast baasist ning vähem kui 500 allesjäänud sõdurit lahkub augustis Lääne-Aafrika riigis asuvast kriitilisest droonibaasist. Nende lahkumistähtajaks on 15. september, mis on sätestatud lepingus, ütles sealne Ameerika komandör reedel.

Õhujõudude kindralmajor Kenneth Ekman ütles intervjuus, et mitmed väikesed 10-20-liikmelised USA üksused, sealhulgas erioperatsioonide üksused, on liikunud teistesse Lääne-Aafrika riikidesse. Kuid suurem osa vägedest läheb vähemalt esialgu Euroopasse.

Ameerika vägede tagandamisel Nigeri poolt pärast riigipööret eelmisel aastal on USA-le laialdased tagajärjed, sest see sunnib vägesid maha jätma kriitilise droonibaasi, mida kasutati terrorismivastasteks missioonideks Sahelis.

„Meie eesmärk lahkumisel on jätta asjad võimalikult heasse seisu,“ ütles Ekman. „Kui me läheksime välja ja jätaksime selle vrakiks või lahkuksime kiuslikult või kui me hävitaksime asju, kui läksime, siis välistaksime võimalused tulevaste julgeolekusuhete jaoks.“