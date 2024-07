Reuters: Filipiinid keeldusid USA abist Lõuna-Hiina merel

Pinged Lõuna-Hiina veeteel on viimase aasta jooksul üle läinud vägivaldseks. Filipiinide meremees kaotas sõrme viimases 17. juuni kokkupõrkes, mida Manila kirjeldas kui „tahtlikku suurel kiirusel rammimist“ Hiina rannavalve poolt.

Filipiinide lepinguline liitlane USA on pakkunud toetust, kuid Manila eelistab operatsioonidega ise hakkama saada, ütles relvajõudude ülem, kindral Romeo Brawner neljapäeva hilisõhtul Reutersile.

„Jah, loomulikult on nad abi pakkunud ja küsisid, kuidas nad saaksid meid kuidagi aidata,“ ütles ta.

Manila ja Washington on seotud 1951. aasta vastastikuse kaitse lepinguga (MDT), mis on sõjaline leping, mida saab kasutada Filipiinide vägede, avalike laevade või lennukite vastu suunatud relvastatud rünnakute korral Lõuna-Hiina merel.

Filipiinide ja Hiina vastasseisud Lõuna-Hiina vetes on viimase aasta jooksul sagenenud, kuna Peking on nõudnud rohkem otsustusvõimet veeteede üle ja Manila jätkas missioone varustada sõdureid, kes elavad roostes ja vananevate sõjalaevade pardal, millega Hiina ei nõustunud.

Mõned vaatlejad, sealhulgas endine USA riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja Matt Pottinger, on nõudnud USA otsest mereväe toetust Filipiinide varustusmissioonidele.

Filipiinide riikliku julgeoleku nõunik Eduardo Ano ütles, et Filipiinid tahavad, et toimuks „puhas Filipiinide operatsioon“.

„See on meie õigustatud riiklik huvi, nii et me ei näe põhjust nende (USA) sisenemiseks,“ ütles Ano Reutersile.