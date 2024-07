Ekspeaminister Taavi Rõivas: langetame tulumaksuvaba miinimumi

„Ma ei ole tegevpoliitik ega taha targutada, aga mõned mõtted mul on, kuidas riigi rahandust ree peale tagasi saada,“ tõdes Taavi Rõivas. „Kui vaadata, mismoodi riigieelarvet tasakaalu saada, siis kõige olulisem on alustada olukorra diagnoosimisest ja selles osas on ametist lahkuv valitsus päris kaugele jõudnud. Miinuse põhjus polnud kaitsekuludes, sest see osa eelarve defitsiidist on täiesti põhjendatud ja ma arvan, et keegi seda ei vaidlusta, ka Euroopa Komisjonis. Samuti pole põhjus koroonaaegsetes ühekordsetes tervishoiukuludes,“ arvas Rõivas.