Võimukõnelustel arutati Narva piirile droonimüüri loomist

Sisejulgeoleku raames räägiti peamiselt piirivalve tugevdamisest ja droonimüüri loomisest. „See on õhumüür, mis koosneb kahest osast - seirest ja droonide allatoomise võimekusest,“ kirjeldas Läänemets. Ta rõhutas, et Ukraina rünnak on näidanud, et droonid muutuvad aina olulisemaks sõjapidamise osaks. „Neid saab lisaks kasutada side segamiseks, pealtkuulamiseks, laskemoona transportimiseks,“ loetles minister.