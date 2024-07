„PÄEVAKORD“ | Kaja Kallas ei ole veel surnud, ärge pidage talle matusekõnesid

Kaja Kallas palus ennast neljapäevasel pressikonverentsil nii koalitsioonipartneritel kui ajakirjanikel halva sõnaga mitte meenutama jääda. Seepeale pidas välisminister Margus Tsahkna, kes peab viimaseid kuid ka Eesti 200 esimehe ametit, talle mõõdutundetu ülistuskõne. „Tundus, et kõige lõpuks teeb ta Kajale veel abieluettepaneku,“ muigas Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu.

Lehepuu sõnul on Kallasele kahtlemata põhjust aitähh öelda, sest ta on enam kui 1200 päevaks seadnud ennast peaministri kohal Eesti esipoksikotiks. Tehtud on selle aja jooksul päris palju ning selle eest väärib ta kahtlemata ka tunnustust.