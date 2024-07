Valeri Ramjala ehk Jokkeri põhjalikud ütlused on tema autoriteeti sedavõrd õõnestanud, et allilma tal enam asja ei ole, märkis riigiprokurör Raigo Aas. „Olgem ausad, nüüd, kui asjaolud on välja tulnud, on seeläbi ka Ramjala autoriteet ja mõju kuritegelikus maailmas märgatavalt vähenenud,“ selgitas Aas Delfile.