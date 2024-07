Jacob Collieriga ühineb Tartu laululaval ainukordne Tartu 2024 sümfooniaorkester

Esimest korda esinesid Jacob Collier ja Take 6 koos sümfooniaorkestriga mullu septembris Californias ühe maailma suurima vabaõhukontserdisaali Hollywood Bowl’i laval. „Algselt ei olnud Collieril plaan tulla Tartus lavale koos orkestriga, kuid pika arutalu tulemusel jõudsime koos artistiga selguseni, et ka Euroopa kultuuripealinn väärib ainulaadset orkestriga kontseri,“ rääkis kontserdi peakorraldaja, Jazzkaare looja Anne Erm.

Tartus ühinevad artistidega ERSO, Rahvusooper Estonia ja Vanemuise pillimängijad. Ainukordne kooslus saab nimeks Tartu 2024 sümfooniaorkester. „On väga rõõmustav, et sellest erilisest kontserdist saavad osa ka tippmuusikud Eesti nimekamatest orkestritest,“ sõnas Erm. Tema sõnul pole kahtlustki, et dirigent Valter Soosalu leiab õige tunnetuse ja ühendab kontserdil meisterlikult kolme riigi artistid.

„Jacob Collieri kaasahaarav energia ja sümfooniaorkester loovad põneva koosluse ja suudavad jäägitult kaasa haarata igas eas kuulaja,“ rääkis Tartu 2024 juht Kuldar Leis. „Artist on maailmas eriti tuntud oma isikupäraste kontsertide poolest, kus ta loob kogu publikust mitmehäälse koori. Võib arvata, et Collier muudab ka kultuuripealinna publiku Tartu laululaval suureks ühendkooriks.

Briti heliloojat Jacob Collieri ning maailma vokaalansamblite tippu kuuluvat Take 6-i ühendab suurepärane harmooniataju ja muusikatunnetus. Kahe peale kokku on avaldatud 18 stuudioalbumit ja võidetud 14 Grammy auhinda. Collier on nimetanud ansamblit oma lemmikkoosluseks.