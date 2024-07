Kapo ametnikud käisid valenime all korp! Sakalas õlut joomas ja jäid vahele

Keres märkis kohtus, et kriminaaltoimikusse on lisamata jäänud mingisugused jälitustoimingud.

„Kui me näeme, et toimuvad jälitustoimingud, aga selle kohta dokumentatsiooni ei vormistata ja seda kriminaaltoimikusse ei esitata, siis on toimik järelikult puudulik ja meil on õigus tutvuda kõikide andmetega.“