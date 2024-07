Droonid ründasid Venemaal Primorsko-Ahtarskit ja Rostovit

Kondratjev teatas, et Vene õhutõrje tulistas linnas alla mitu drooni. Nende tükkide allakukkumise tagajärjel said Kondratjevi sõnul kahjustada tsiviilobjektid, sealhulgas kolmekorruseline kortermaja ja elektrialajaam, mis varustas elektriga märkimisväärset osa linnast, vahendab Meduza.

Alguses teatas Kondratjev, et kannatada sai kuus inimest, sealhulgas kaks last. Hommikul täpsustas ta, et kannatada saanud kuueaastane tüdruk suri haiglas.