Kohalikku häirib Tartus asuv Sirbi ja Vasara tänavate ristmik. „Tänavanimed tuleks ära muuta!“

Kikas rääkis Delfile, et Sirbi ja Vasara rist on üks viimastest linnapilti jäänud punasest sümboolikast. „Rahu tänav läheb sujuvalt üle Vasara tänavaks, Vasara tänav ristub Sirbi tänavaga ehk sirp ja vasar on risti pandud,“ ütles ta.

Kikas lisas, et tegemist on piirkonna ainsa võrdsete teede ristmikuga. „Ülejäänud on kõik reguleeritud, aga sirp ja vasar on punasümboolikas võrdsed,“ ütles ta.

Ametlikult pole ta linna poole pöördunud, kuid on vestelnud linnaametnikega. „Vastati, et meil on tegelikult palju muid probleeme praegu, tegemele kunagi hiljem,“ märkis Kikas.

Tartu abilinnapea Elo Kiivet sõnas Delfle, et teemat ei ole Tartu linnavalitsuses arutatud. „Praegu ei ole ka kavas arutada ehk tänavanimesid muuta,“ sõnas ta.

Varasemalt, 2022. aasta mais on Tartus ümber nimetatud Tartu kesklinnas asuv Võidu sild Rahu sillaks. Nimi valiti avaliku nimekonkurssiga.