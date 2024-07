Disney pärija ja teised jõukad annetajad ütlevad, et ei finantseeri demokraate, kuni Biden loobub

The Walt Disney Company kaasasutaja Roy O. Disney lapselaps Abigail Disney, kes on demokraate aastaid rahastanud, ütles eile CNBC-le, et kavatseb annetused erakonnale katkestada, kuni Biden loobub. Biden on öelnud, et ei kavatse seda teha.

„Ma kavatsen peatada kogu panustamise erakonda, kuni nad asendavad Bideni valimissedeli tipus. See on realism, mitte lugupidamatus. Biden on hea mees ja on teeninud oma riiki imetlusväärselt, aga panused on kaugelt liiga kõrged,“ ütles Abigail Disney pikas avalduses CNBC-le. „Kui Biden tagasi ei astu, demokraadid kaotavad. Selles olen ma absoluutselt kindel. Kaotuse tagajärjed on tõeliselt rängad.“