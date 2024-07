Tsahkna: Orbani plaanile kohtuda Putiniga pole õigustust

Tsahkna ütles, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa Ungari peaministri Viktor Orbani plaanile kohtuda Putiniga ei ole õigustust. „Plaanitud reisil ja kohtumisel ei esinda ta Euroopa Liitu ega ole saanud selleks Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas Eesti heakskiitu. Ühtlasi ei esinda Eesti ega Euroopa Liidu seisukohti Orbani pakutud „kiire relvarahu“, mida Ungari peaminister pakkus välja kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Viktor Orbani plaan kohtuda Putiniga ning ettepanek „rahuks“ on risti vastupidine Eesti ja Euroopa Liidu seisukohtadele. Sellel kohtumisel pole mingit mõju Euroopa Liidu poliitikale.“

Tsahkna rääkis, et Ukraina võitleb oma riigi suveräänsuse, aga laiemalt kogu Euroopa, sealhulgas Ungari rahu ja pikaajalise julgeoleku eest Ukraina inimeste elu hinnaga. „Eesti ja Euroopa Liit tegutsevad selle nimel, et Venemaa sõjamasin peatuks, Ukraina sõja võidaks ja Venemaa toime pandud koleduste eest vastutaks.“

Tsahkna tõi välja, et Eesti parlament on kuulutanud Venemaa terroristlikuks režiimiks ning samuti on rahvusvaheline kriminaalkohus, mille liige on ka Ungari, väljastanud määruse Putini vahistamiseks. „Ajalugu on näidanud, et agressoreid heidutab kindlameelsus, mitte lipitsemine.“