Parempopulist Nigel Farage pääses 8. katsel esimest korda Suurbritannia parlamenti

Farage võitis Essexi krahvkonnas Clactonis enam kui 8000 häälega lähima rivaali ees, vahendab BBC News.

Oma kõnes ütles Farage, et see on esimene samm millegi suunas, mis vapustab kõiki.

Reform UK-le ennustatakse kokku nelja kohta, mis tulid lisaks Clactonile veel Norfolkist Great Yarmouthist, Lincolnshire’ist Bostonist ja Skegnessist ning Nottinghamshire’ist Ashfieldist.

„Briti poliitika paremtsentris on tohutu auk ja minu töö on see täita,“ ütles Farage.

Farage’i sõnul on nende valimiste näol tegemist konservatiivse partei lõpu algusega. Edasi võtab Reform UK sihikule leiboristide hääled, kuulutas Farage.

Farage on öelnud, et tema eesmärk on, et Reform UK-st saaks järgmiste valimiste ajaks peamine opositsioon leiboristidele.

Varem Ühendkuningriigi Iseseisvusparteid (UKIP) ja Brexitiparteid juhtinud Farage on seni edutult parlamenti kandideerinud seitse korda.