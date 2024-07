Suurbritannia valimised võitsid ülekaalukalt leiboristid, kes on saamas 650-liikmelises parlamendis 412 kohta

„Me tegime selle ära! Te tegite selle heaks kampaaniat, te võitlesite selle eest, te hääletasite selle poolt ja nüüd on see käes. Muutus algab kohe. Ja see on hea tunne, tuleb aus olla. Neli ja pool aastat partei muutmist. See on see, mille pärast: muutunud leiboristlik partei, valmis teenima meie riiki, valmis taastama Suurbritannia töörahva teenistusse,“ ütles Starmer.