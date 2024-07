Konkurentsiamet: Eestis on ortodontiateenuste alapakkumine

Konkurentsi haldusmenetluse valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul ilmestas analüüs, et olukorras, kus ortodontide arv on olnud viimase kümne aasta perspektiivis samal tasemel ja patsientide arv on mitmekordistunud, on see viinud pikkade ravijärjekordade ja turutõrkeni, mis vähendab ühiskonna heaolu.

„Pikad ravi ootejärjekorrad piiravad toimivat konkurentsi ja takistavad tarbijatel (patsientidel) tegemast alternatiivseid ja endale kõige sobivamaid valikuid,“ ütles Lepikult.

Konkurentsiamet leiab, et pakkumise suurust saab riik mõjutada valdkonda strateegiliselt juhtides. Riigi valdkonna juhtimishoobadeks on ortodontia tegevusala reguleerimine selliselt, et ortodontia teenusepakkujate ring suureneks ning ülikoolilt tellitakse suurem arv õppe- ja residentuurikohti.

Ameti hinnangul peab riik konkurentsiolukorra parandamiseks tagama piisava arvu teenusepakkujaid, mis mõjutaks ettevõtjad läbi tihedama konkurentsi korrigeerima hindu vastavalt turuolukorrale. Tarbijatele (patsientidele) peab olema tagatud võimalus saada konkureerivaid hinnapakkumisi ja langetada ratsionaalseid valikuid, kuid praeguses olukorras see võimalik ei ole.

Konkurentsiamet soovitab konkurentsiolukorra parandamiseks luua riiklik strateegiline visioon ja kokkulepe, et lahendada alapakkumisest tulenev turutõrge ja parandada konkurentsiolukorda. Samuti on vaja tagada tasakaal ekspert- ja huvigrupi vahel, et poliitikad oleksid läbipaistvad ja suunatud tarbijate heaolule ning turutõrke vähendamisele. Lisaks on vajalik suurendada teenuse pakkumist, laiendades ortodontiateenuste tegevusala ja/või suurendades hambaarstiõppe ning ortodontia residentuurikohtade arvu Tartu Ülikoolis.

Konkurentsiamet korraldas 13. juunil ümarlaua, kus osalesid Eesti Ortodontide Seltsi, Eesti Hambaarstide Liidu, Tartu Ülikooli, Terviseameti, Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Kohtumisel arutati Konkurentsiameti esialgseid järeldusi ja koguti tagasiside, mille põhjal täiendati lühianalüüsi.