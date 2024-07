Lävepakuküsitlus: Briti valimised võitis suurelt leiboristlik partei, Keir Starmerist saab peaminister

BBC vahendatud Ipsose küsitluse järgi saavad leiboristid 410 kohta, konservatiivid 131 kohta ja liberaaldemokraadid 61 kohta. Parlamendi alamkojas on 650 kohta, mis tähendab, et leiboristid saavad valitseda ilma koalitsiooni moodustamata. Tulemus jääb vaid veidi alla Tony Blairi 1997. aasta valimisvõidule.

13 kohaga pääseb esimest korda parlamenti parempopulistlik Reform UK. Samuti saab 10 kohta Šoti Rahvuspartei.



Lävepakuküsitlused on enamasti täpsed, ent mitte alatI: näiteks eksisid küsitlused 2015. aastal, prognoosides, et konservatiivid ei saa parlamendis enamust, kuid see siiski juhtus.