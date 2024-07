Putin: arvan, et Trump on sõja lõpetamise suhtes siiras

Venemaa president Vladimir Putin ütles neljapäeval, et ta usub, et vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump soovib siiralt sõja Ukrainas lõpetada.

„Ma ei ole kursis tema võimalike ettepanekutega, kuidas ta kavatseb seda teha ja see on loomulikult võtmeküsimus,“ ütles Putin neljapäeval Kasahstanis Astanas, kus ta osales Shanghai koostöö tippkohtumise pressikonverentsil. „Kuid ma ei kahtle, et ta ütleb seda siiralt ja me toetame seda.“