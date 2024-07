Reuters: Poola otsib piirivalveks abi Saksamaalt, Kreekast ja Soomest

Poola loodab tuua piirivalvureid ja politseinikke Soomest, Saksamaalt ja Kreekast, et aidata oma piiri Valgevenega patrullida, ütles kõrge ametnik neljapäeval.

„Ettevalmistused käivad ja need on riigid, kes on piirikaitses väga kogenud. Eelkõige võivad näiteks Kreeka kogemused olla väga kasulikud,“ ütles kõrge riigiametnik ajakirjanikele.