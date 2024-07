RFE/RL: Orban kohtub Kiievi reisi järel Moskvas Putiniga

Ungari peaminister Viktor Orban sõidab 5. juulil Moskvasse, et kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga . Kohtumine toimub mõni päev pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga Kiievis, ütles Ungari valitsusallikas RFE/RL-ile.

Kremlisse saadab Orbanit ka välisminister Peter Szijjarto, teatas valitsusallikas 4. juulil. Szijjarto on Venemaad külastanud enam kui viis korda, pärast seda, kui Moskva tungis Ukrainasse üle kahe aasta tagasi.

Pärast seda, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris alustas oma täielikku sissetungi Ukrainasse, on Orban Euroopa Liidu ja NATO liidrite seas silma paistnud oma vastumeelsusega allkirjastada Ukrainale mõeldud ulatuslikke Lääne relva- ja abipakette.

Pärast Zelenskõi kohtumist ajakirjanikega ei andnud Orban üksikasju ettepaneku sisu kohta, kuid ütles, et küsis Ukraina presidendilt, „kas on võimalik teha paus, lõpetada tulistamine ja seejärel läbirääkimisi jätkata“, lisades, et „relvarahu võiks tagada läbirääkimiste tempo kiirendamise“.