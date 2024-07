Iisrael kiitis heaks Läänekalda suurima maade konfiskeerimise viimase kolme aastakümne jooksul

Iisraeli õiguste rühmituse Peace Now andmetel kiitis Iisraeli valitsus heaks ulatusliku maade konfiskeerimise okupeeritud Jordani oru Läänekaldal. See on Iisraeli suurim maade konfiskeerimine, pärast 1993. aasta Oslo leppeid, mis määrasid rahu tee Iisraeli ja palestiinlaste vahel.