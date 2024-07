REPORTAAŽ | Alžeeria juurtega Kheira toetab homsetel Prantsusmaa valimistel Rahvusliikumist. „Teised ainult lubavad“

Lyoni lähistel asuva väikese Meyzieu kommuuni turul kartuleid ostnud Kheira Vermorel tundis muret kodus valitsevate pingete pärast. Juba mitu nädalat on tal olnud abikaasaga erimeelsusi, mis algasid president Emmanuel Macroni teadaandest, et Prantsusmaal tulevad üllatuslikult erakorralised valimised. „See on olnud väga raske,“ ütles Kheira. „Kardan, et see võib viia lahutuseni.“