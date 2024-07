Valgevene vabastab kümme poliitvangi. 1400 jääb trellide taha

Haruldane armuandmine jätab endiselt poliitilise tegevuse eest trellide taha umbes 1400 inimest, kellest enamik vahistati pärast 2020. aasta massimeeleavaldusi. Nad olid süüdi mõistetud erinevates poliitilise äärmuslusega seotud süüdistuses. Inimõigusrühmitus Viasna teatas, et neil on andmeid kolmest naisest ja seitsmest mehest, kes on Lukašenka käsul vabastatud.

Alates 1994. aastast võimul olnud Lukašenka korraldas 2020. aastal vägivaldsed repressioonid, et suruda maha pärast valimisi toimunud massimeeleavaldused. Opositsiooni ja lääne valitsuste hinnangul olid valimised võltsitud.

Endine presidendikandidaat Ryhor Kastusioŭ vahistati 2021. aastal ja mõisteti järgmisel aastal 10 aastaks vangi valitsusevastases võimuhaaramise plaanis. Pärast vahistamist diagnoositi tal vähk.

„See on muidugi väga suur rõõm, peaaegu lapsik. Aga see on rõõm läbi pisarate, sest on ka viha selle üle, mida inimesed peavad läbi elama,“ ütles vangide vabastamise nimel tegutseva grupi esindaja Inna Kovalenok.

Lukašenka kuulutas sel nädalal välja armuandmise, et tähistada Valgevene natside käest vabanemise 80. aastapäeva. Riiklik uudisteagentuur Belta teatas, et see peaks kehtima umbes 7850 vangi kohta, sealhulgas alaealiste, rasedate naiste, pensionäride ja tuberkuloosi või vähihaigete kohta.

Riigivastastes kuritegudes või äärmuslikes ja terroristlikes tegevustes süüdi mõistetud isikud jäeti armuandmise alt välja, kuid Lukašenka andis mõista , et raskelt haigetele tehakse erandeid.

Endiselt kinni peetud vangide seas on tuntuimaid opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sjarhei Tsihhanovski ja Nobeli rahupreemia laureaat Ales Bialiatski.