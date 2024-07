Endise riigikogulase Mart-Olav Nikluse pärijad on raksus: üks süüdistab teist poole miljoni eurose pärandvara omastamises

Endisel riigikogulasel, vabadusvõitlejal ja loodusteadlasel Mart-Olav Niklusel (89) on testamendi alusel kaks pärijat: Märt Kunnus ja Rein Vanja. Neist viimane kahtlustab aga, et Kunnus on poolemiljonilise pärandi suurust märkimisväärselt vähendanud, jättes tolle ilma ligi veerandist miljonist eurost.